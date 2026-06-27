Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно
Украина сделала предложения как ключевым партнерам, так и друзьям российского президента о возможности встречи и завершения полномасштабной войны.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", - отметил глава государства.
Президент Украины подчеркнул, что украинские военные каждый день "доказывают силу украинской точности". Зеленский отметил, что "дальнобойные санкции" Украины и "санкции средней дальности" полностью реализуются.
"Это наши справедливые ответы России за эту войну - войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить. Россия должна забрать эту войну с собой из Украины - нам война не нужна", - заявил он.