theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
27 Июня 2026, 09:37
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно

Украина сделала предложения как ключевым партнерам, так и друзьям российского президента о возможности встречи и завершения полномасштабной войны.

Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно.
Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", - отметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что украинские военные каждый день "доказывают силу украинской точности". Зеленский отметил, что "дальнобойные санкции" Украины и "санкции средней дальности" полностью реализуются.

"Это наши справедливые ответы России за эту войну - войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить. Россия должна забрать эту войну с собой из Украины - нам война не нужна", - заявил он.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте