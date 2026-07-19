19 Июля 2026, 10:25
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Зеленский: Только в этом году Украина уже десятки раз предлагала РФ прекратить войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже десятки раз в 2026 году предлагала России прекратить войну, однако та отказывается.
Об этом пишет pravda.com.ua
"У России давно есть возможность перейти к дипломатии и прекратить свою агрессию, и именно отказ российского руководства и его желание воевать являются причиной того, что война продолжается.
Только в этом году мы уже десятки раз обращались к России с предложениями остановить эту войну — в ответ были только отказы", - заявил президент Украины.
Зеленский также сообщил, что "партнеры стараются помочь с организацией встречи лидеров — и Америка, и Турция, и другие европейцы, и арабские страны".
"У Путина нет желания закончить войну", — добавил он.