Зеленский: Россияне стягивают ПВО из регионов к Москве и Крымскому мосту.

Украина готовит справедливые ответные меры в связи с затягиванием Россией войны и ударами по территории страны, отметил Зеленский.

Украинская разведка получила внутренние российские документы с оценкой последствий украинских "дальнобойных санкций". Зафиксировано перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки (ГУР) Олега Иващенко, передает unian.net

"Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", – отметил он.

Также Зеленский и Иващенко обсудили выполнение плана "дальнобойных санкций" против России за войну против Украины и шаги, необходимые для приближения мира. В частности, по словам главы государства, среди недавних результативных ударов на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга.

"Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критически важные компоненты для нужд российской армии", – заявил президент Украины.

Также он сообщил, что был отдельный доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации.

"Готовим новые, вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения", – подчеркнул он.