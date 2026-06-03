Зеленский: План дальнобойных санкций выполняется для приближения мира.

"Среди них — Петербургский нефтяной терминал. От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также были достигнуты и сугубо военные цели на базе в Кронштадте.

Еще одна цель — предприятие в Тамбовской области, которое задействовано в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта — почти 600 километров", - написал президент Украины, сообщает tvrain.tv

Напомним, дроны атаковали Ленинградскую область за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума. Выступление Владимира Путина там запланировано через два дня. На форуме ждут и немецкую делегацию.



