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tvrain.tv logotvrain
3 Июня 2026, 10:44
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Зеленский: План дальнобойных санкций выполняется для приближения мира

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Санкт-Петербург и Тамбовскую область в своем телеграм-канале, заявив, что ночью были поражены «важные объекты на территории России».

Зеленский: План дальнобойных санкций выполняется для приближения мира.
Зеленский: План дальнобойных санкций выполняется для приближения мира.

"Среди них — Петербургский нефтяной терминал. От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также были достигнуты и сугубо военные цели на базе в Кронштадте.

Еще одна цель — предприятие в Тамбовской области, которое задействовано в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта — почти 600 километров", - написал президент Украины, сообщает tvrain.tv

Напомним, дроны атаковали Ленинградскую область за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума. Выступление Владимира Путина там запланировано через два дня. На форуме ждут и немецкую делегацию.


Источник
tvrain.tv logotvrain
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