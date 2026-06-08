theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
8 Июня 2026, 08:29
13 184
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский раскрыл детали встречи с российским олигархом Абрамовичем

Олигарх пытался выступить непубличным посредником в переговорах с Кремлем.

Зеленский раскрыл детали встречи с российским олигархом Абрамовичем.
Зеленский раскрыл детали встречи с российским олигархом Абрамовичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины изданию Sky News.

Тайная миссия и послание от Путина

По словам украинского президента, российский миллиардер, который находится под жесткими санкциями из-за связей с Кремлем, лично приезжал в Киев. Абрамович заверил, что имеет мандат на передачу информации между лидерами двух государств.

"Он приехал в Киев и сказал: "Я принес послание непосредственно вам, я хочу взять сообщение от вас и передать их Владимиру Путину". Но он подчеркнул, что это нужно сделать тихо, без какой-либо огласки", - рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что для Украины формат не имел значения, поэтому он согласился выслушать бизнесмена.

Главной целью визита Абрамовича было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования.

Красные линии Украины на переговорах

Несмотря на попытки олигарха выступить посредником, Владимир Зеленский четко очертил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.

"Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не дадим вам победы таким образом", - подчеркнул президент.

На вопрос, считает ли он Абрамовича полноценным посредником, глава украинского государства ответил, что олигарх лишь взял на себя обязательства передать ответ в Кремль.

Что предшествовало

Напомним, ранее западные медиа узнали, что в конце мая 2026 года Владимир Зеленский передал российскому президенту Владимиру Путину сообщение через Романа Абрамовича.

По информации журналистов, украинский лидер выразил готовность встретиться на двустороннем саммите, что могло стать первыми подобными переговорами за более чем четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ. К тому же двое высокопоставленных чиновников отметили, что содержание этого послания было похожим на открытое письмо, которое впоследствии появилось на сайте Офиса президента.

Уже 5 июня во время выступления на Петербургском международном инвестиционном форуме Путин ответил на письмо Зеленского. Вместо обсуждения сути предложений по завершению войны, он сосредоточился на личных оскорблениях, заявив, что его "задело" упоминание о его возрасте и длительном пребывании у власти.

В тот же день Владимир Зеленский отреагировал на "слабый" ответ Путина присланный через олигарха. Президент Украины отметил, что такая реакция разочаровала многих в мире и продемонстрировала нежелание Кремля заканчивать войну, поэтому единственным выходом для международного сообщества является усиление финансового и политического давления на Россию.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте