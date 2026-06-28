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bbc.com logobbc
28 Июня 2026, 13:45
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Зеленский: Нанесены удары по НПЗ в Краснодарском крае и Ярославской области России

Владимир Зеленский подтвердил удары по НПЗ в двух регионах России.

Зеленский: Нанесены удары по НПЗ в Краснодарском крае и Ярославской области России.
Зеленский: Нанесены удары по НПЗ в Краснодарском крае и Ярославской области России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае и Ярославской области, передает bbc.com

«Поражен НПЗ „Славянский“ в Краснодарском крае — около 300 километров от линии фронта. Также мы достигли НПЗ в Ярославском регионе, что примерно в 700 километрах от нашей границы», — написал он в своем телеграм-канале.

Об атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани ранее сообщил местный оперативный штаб. Губернатор Ярославской области сообщил о перекрытии дорог поблизости от места, где расположен НПЗ, но атаку на завод не упоминал.

Источник
bbc.com logobbc
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