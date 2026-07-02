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bbc.com logobbc
2 Июля 2026, 19:49
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Зеленский: Путин проигрывает войну и будет наращивать удары

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на месте российского удара в Дарницком районе Киева.

Зеленский: Путин проигрывает войну и будет наращивать удары.
Зеленский: Путин проигрывает войну и будет наращивать удары.

"Путин проигрывает войну, у него есть проблемы — на фронте и в экономике. Очевидно, что он будет только наращивать удары по Украине, особенно с помощью баллистических ракет", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, с каждым российским ударом по Украине ракет становится все больше.

Отвечая на вопрос, последует ли ответ со стороны Киева, Зеленский сказал:  "Безусловно".

Источник
bbc.com logobbc
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