Путин о возможности встречи с Зеленским: Не вижу смысла.

Путин рассказал о звонке от представителя российского бизнес-сообщества в середине мая: тот якобы рассказал ему о приглашении приехать в Киев. Имя бизнесмена Путин называть не стал, но отметил, что давно с ним знаком.

По словам Путина, 21 мая этот бизнесмен посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским в его резиденции. Затем он позвонил президенту России и якобы передал просьбу от украинского президента о встрече для переговоров. Однако на следующий день ВСУ нанесли удар по общежитию в Старобельске. И тут уже сам Путин, как он утверждает, позвонил своему давнему знакомому с вопросом: «Что это было?».

Бизнесмен, по словам Путина, пообещал задать этот вопрос своему визави в Киеве, но больше они не созванивались. Отвечая на вопрос о своей готовности встретиться с Зеленским, Путин сказал, что не видит в этом смысла, после чего обратился к находящимся на фронте российским военнослужащих со словами: «Работайте, братья».