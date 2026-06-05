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bbc.com logobbc
5 Июня 2026, 19:53
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Путин о возможности встречи с Зеленским: Не вижу смысла

Президент России Владимир Путин на сессии во время Петербургского международного экономического форума прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского, в котором тот призвал российского лидера к переговорам.

Путин о возможности встречи с Зеленским: Не вижу смысла.
Путин о возможности встречи с Зеленским: Не вижу смысла.

Путин рассказал о звонке от представителя российского бизнес-сообщества в середине мая: тот якобы рассказал ему о приглашении приехать в Киев. Имя бизнесмена Путин называть не стал, но отметил, что давно с ним знаком.

По словам Путина, 21 мая этот бизнесмен посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским в его резиденции. Затем он позвонил президенту России и якобы передал просьбу от украинского президента о встрече для переговоров. Однако на следующий день ВСУ нанесли удар по общежитию в Старобельске. И тут уже сам Путин, как он утверждает, позвонил своему давнему знакомому с вопросом: «Что это было?».

Бизнесмен, по словам Путина, пообещал задать этот вопрос своему визави в Киеве, но больше они не созванивались. Отвечая на вопрос о своей готовности встретиться с Зеленским, Путин сказал, что не видит в этом смысла, после чего обратился к находящимся на фронте российским военнослужащих со словами: «Работайте, братья».

Источник
bbc.com logobbc
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