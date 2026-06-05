Макрон: Письмо Зеленского Путину - хорошая инициатива, нужны прямые переговоры с РФ.

Макрон положительно оценил письмо Зеленского Путину и призвал к прямым переговорам с Кремлем, передает eurointegration.com.ua

"Я считаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться", – заявил Макрон, комментируя открытое письмо президента Украины.

Он напомнил, что именно европейцы "являются крупнейшими донорами военных усилий Украины", и поэтому они должны в определенный момент оказаться за столом переговоров по мирному плану – "ведь речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев, учитывая географию".

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Я буду с вами откровенен. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут выработать как прекращение огня, так и мирный план", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.