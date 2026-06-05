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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 19:00
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Макрон: Письмо Зеленского Путину - хорошая инициатива, нужны прямые переговоры с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского по направлению письма российскому лидеру Владимиру Путину и призвал к прямым переговорам между Украиной и Кремлем.

Макрон: Письмо Зеленского Путину - хорошая инициатива, нужны прямые переговоры с РФ.
Макрон: Письмо Зеленского Путину - хорошая инициатива, нужны прямые переговоры с РФ.

Макрон положительно оценил письмо Зеленского Путину и призвал к прямым переговорам с Кремлем, передает eurointegration.com.ua

"Я считаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться", – заявил Макрон, комментируя открытое письмо президента Украины.

Он напомнил, что именно европейцы "являются крупнейшими донорами военных усилий Украины", и поэтому они должны в определенный момент оказаться за столом переговоров по мирному плану – "ведь речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев, учитывая географию".

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Я буду с вами откровенен. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут выработать как прекращение огня, так и мирный план", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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