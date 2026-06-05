Зеленский — об отказе Путина встретиться с ним: Российская сторона снова выбирает войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Так он прокомментировал ответ российского президента на его открытое письмо.
«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну — все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто вытягивает из него деньги, — они все сегодня были очень улыбчивыми.
Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира», — говорится в телеграм-канале украинского президента, передает meduza.io
Вечером 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он предложил президенту России встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны.
На следующий день Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что не видит смысла встречаться сейчас с Зеленским. По его словам, Украина хочет таким образом остановить наступление российской армии.
Путин также утверждает, что Зеленский просил его о личной встрече через одного из российских бизнесменов — еще за несколько недель до того, как опубликовал открытое письмо с предложением завершить войну. Это предложение Путину передали 21 мая, а на следующий день «украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки». По его словам, он спросил у бизнесмена, «что это значит — они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления».