Зеленский: Путин не готов говорить даже о временном прекращении огня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине. Но проблема в том, что Владимир Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня.

"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин - нет. Мы каждый день просим о переговорах хотя бы о прекращении огня на какой-то период времени и о предоставлении дипломатам возможности вести переговоры. Но Путин этого не хочет. В этом проблема", - сказал Зеленский, цитирует rbc.ua со ссылкой на Fox News

Он добавил, что именно по этой причине нужно ответить, быть жесткими и сильными. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на санкции, и законопроект покойного сенатора Линдси Грэма очень важен.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский прибыл в США, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств обсудили лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине, а также говорили о мирном процессе.

Источник РБК-Украина сообщил, что в ближайшие несколько недель в Киев могут приехать спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой встречи станет дипломатическое урегулирование войны РФ против Украины.

Также отметим, что ночью Зеленский провел встречу с сенаторами США, после чего они проголосовали за процедурное решение, которое открывает путь к голосованию за пакет "адских санкций" Грэма против России. Зеленский подчеркнул, что это точно шаг к миру.

По данным СМИ, в Сенате намерены попытаться утвердить документ до того, как в августе сенаторы уйдут в отпуск. Но после, необходимо будет еще голосование Палаты представителей, которая вернется из отпуска в сентябре.