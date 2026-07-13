Комик Галустян представил Путину новое телешоу «Битва дронов».

Российский комик и продюсер Михаил Галустян на встрече с Владимиром Путиным анонсировал выход телевизионного шоу «Битва дронов». Разговор состоялся на форуме Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия».

По словам Галустяна, передача будет посвящена операторам БПЛА. Ее планируют снимать «в самых красивых местах страны», а участвовать в нем будут бойцы «СВО», студенты, блогеры и звезды, пишет novayagazeta.eu

Комик отметил, что и сам хотел бы принять участие в шоу, но ему предложили быть ведущим.

«Когда мне предложили быть ведущим этого шоу, я расстроился, потому что я хотел быть участником, поуправлять этим всем, но мне сказали: "Миша, доверь это дело профессионалам, а ты готовься быть ведущим"», — рассказал Галустян.

Комик призвал Путина посмотреть это шоу. Тот пожелал новому проекту успехов и заявил, что «пропаганда — чрезвычайно важная вещь».