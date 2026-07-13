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novayagazeta
13 Июля 2026, 21:33
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Комик Галустян представил Путину новое телешоу «Битва дронов»

Российский комик и продюсер Михаил Галустян на встрече с Владимиром Путиным анонсировал выход телевизионного шоу «Битва дронов». Разговор состоялся на форуме Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия».

Комик Галустян представил Путину новое телешоу «Битва дронов».
Комик Галустян представил Путину новое телешоу «Битва дронов».

По словам Галустяна, передача будет посвящена операторам БПЛА. Ее планируют снимать «в самых красивых местах страны», а участвовать в нем будут бойцы «СВО», студенты, блогеры и звезды, пишет novayagazeta.eu

Комик отметил, что и сам хотел бы принять участие в шоу, но ему предложили быть ведущим.

«Когда мне предложили быть ведущим этого шоу, я расстроился, потому что я хотел быть участником, поуправлять этим всем, но мне сказали: "Миша, доверь это дело профессионалам, а ты готовься быть ведущим"», — рассказал Галустян.

Комик призвал Путина посмотреть это шоу. Тот пожелал новому проекту успехов и заявил, что «пропаганда — чрезвычайно важная вещь».

Источник
novayagazeta
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