Ион Чебан обратится к Владимиру Зеленскому из-за ситуации с водой в Молдове.

Мэр Кишинева Ион Чебан направит письмо в приемную президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о личном вмешательстве в вопрос водоснабжения Молдовы.

Как сообщает градоначальник, обращение передадут от его имени и от лица жителей столицы и центральных районов страны, пишет rupor.md

«Официально обращаюсь к администрации Киева и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому. Сегодня от своего имени, от лица всех жителей муниципия Кишинев, а также граждан из центра страны и не только я передам в приемную президента письмо с просьбой о личном и прямом вмешательстве в ситуацию с водоснабжением Республики Молдова», — заявил мэр.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан заявлял об отсутствии угроз для водоснабжения столицы и обвинял центральные власти в создании искусственной паники. В свою очередь, Министерство окружающей среды предупреждало о рисках из-за критического обмеления Днестра на фоне засухи и дефицита осадков в Карпатах.

Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала предприятие Apă-Canal Chișinău усилить мониторинг водозаборов и запросить у профильных ведомств актуальные данные о режиме реки Днестр.