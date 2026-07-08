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unian.net logounian
8 Июля 2026, 07:18
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Трамп: Зеленский и Путин хотят договориться о мире

Лидеры Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин хотят договориться о мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время открытой части встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп: Зеленский и Путин хотят договориться о мире.
Трамп: Зеленский и Путин хотят договориться о мире.

"И Путин, и Зеленский хотят договориться. Жаль, что это заняло столько времени. Думаю, что-то из этого выйдет", - сказал американский лидер, пишет unian.net

Трамп также заявил, что ему показывают снимки с поля боя в Украине. По его словам, это далеко не самое приятное зрелище.

"Мне присылают фотографии. Мне на самом деле хочется сказать: "Не присылайте их мне"", - подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что снимки войны в Украине ему присылает, в частности, глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявил, что ему неприятно смотреть на это.

Ранее CNN писало, что президент США Дональд Трамп отправляется на саммит НАТО в плохом настроении. Американские чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что встреча в Анкаре пройдет гладко.

Трамп ранее заявлял, что не особо хочет посещать саммит и едет только потому, что встреча проходит в столице Турции при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого он считает другом.

Источник
unian.net logounian
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