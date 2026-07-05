Зеленский провел разговор с Трампом: Есть перспектива завершить войну.

Владимир Зеленский объявил о «реальной перспективе» завершения войны после звонка Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него был телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает tsn.ua

О деталях разговора с американским лидером он рассказал в соцсетях.

«Приветствовал президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Отлично поговорили по телефону», — отметил глава государства.

Зеленский в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты за всю оказанную помощь и вспомнил, что поддержка выросла от «джавелинов» и до «петриотов».

«Чрезвычайно ценим, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», — сказал он.

С президентом Трампом они обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Зеленский считает, что «есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение».