theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tsn.ua logotsn
5 Июля 2026, 09:49
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский провел разговор с Трампом: Есть перспектива завершить войну

Владимир Зеленский объявил о «реальной перспективе» завершения войны после звонка Трампа.

Зеленский провел разговор с Трампом: Есть перспектива завершить войну.
Зеленский провел разговор с Трампом: Есть перспектива завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него был телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает tsn.ua

О деталях разговора с американским лидером он рассказал в соцсетях.

«Приветствовал президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Отлично поговорили по телефону», — отметил глава государства.

Зеленский в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты за всю оказанную помощь и вспомнил, что поддержка выросла от «джавелинов» и до «петриотов».

«Чрезвычайно ценим, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», — сказал он.

С президентом Трампом они обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Зеленский считает, что «есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение».

Источник
tsn.ua logotsn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте