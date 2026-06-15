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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июня 2026, 22:57
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Трамп: Путин и Зеленский готовы что-то сделать в отношении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин "готовы что-то сделать" для завершения войны в Украине.

Трамп: Путин и Зеленский готовы что-то сделать в отношении войны в Украине.
Трамп: Путин и Зеленский готовы что-то сделать в отношении войны в Украине.

Об этом Трамп заявил во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Эвиане перед саммитом G7, передает "Европейская правда", передает eurointegration.com.ua

Американский президент заявил, что в воскресенье у него состоялись "хорошие" беседы с Зеленским и Путиным.

"Вчера у меня был очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать в этом направлении. Я действительно так думаю. Думаю, они оба открыты для этого", – сказал Трамп.

Глава Белого дома сказал, что сосредоточится на прекращении войны в Украине и посмотрит, "сможем ли мы это сделать".

"Мы сосредоточимся на этом, посмотрим, сможем ли мы это сделать. Ежемесячно гибнет двадцать пять тысяч человек, преимущественно солдат, и этого не должно происходить. Вчера у меня было два очень хороших разговора. Мы будем об этом говорить", – сказал Трамп.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом речь шла об усилиях по завершению войны РФ против Украины.

В тот день президент РФ Владимир Путин также провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе него была достигнута договоренность о скором визите спецпредставителей Трампа в Москву.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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