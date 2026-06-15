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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июня 2026, 17:30
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Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции на этой неделе для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова говорить".

Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7.
Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал журналистам, его цитирует Reuters.

Выступая в Киево-Печерской лавре, поврежденной в результате ночной атаки России, украинский президент заявил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на саммит G7, который стартует в понедельник во французском Эвьян-ле-Бен.

"Мы послали сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствует Трамп и Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", – сказал Зеленский журналистам.

Однако, по словам Зеленского, Москва не ответила на это предложение.

"Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить", – сказал он.

Украинский чиновник сообщил агентству, что Зеленский рассказал американцам и президенту Франции Эмманюэлю Макрону о предложении о переговорах на саммите G7.

Украина также передала приглашение непосредственно российским коллегам, но четкого ответа не получила, добавил чиновник.

Офис Макрона не ответил на запрос агентства о комментарии.

4 июня украинский президент написал письмо главе Кремля, в котором предложил личную двустороннюю встречу для завершения войны, а также заявил, что к переговорам нужно привлечь Европу и США.

Президент США Дональд Трамп поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России.

Между тем правитель Кремля сказал, что просмотрел открытое письмо Зеленского и "не видит смысла в проведении встречи".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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