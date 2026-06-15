Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал журналистам, его цитирует Reuters.

Выступая в Киево-Печерской лавре, поврежденной в результате ночной атаки России, украинский президент заявил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на саммит G7, который стартует в понедельник во французском Эвьян-ле-Бен.

"Мы послали сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствует Трамп и Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", – сказал Зеленский журналистам.

Однако, по словам Зеленского, Москва не ответила на это предложение.

"Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить", – сказал он.

Украинский чиновник сообщил агентству, что Зеленский рассказал американцам и президенту Франции Эмманюэлю Макрону о предложении о переговорах на саммите G7.

Украина также передала приглашение непосредственно российским коллегам, но четкого ответа не получила, добавил чиновник.

Офис Макрона не ответил на запрос агентства о комментарии.

4 июня украинский президент написал письмо главе Кремля, в котором предложил личную двустороннюю встречу для завершения войны, а также заявил, что к переговорам нужно привлечь Европу и США.

Президент США Дональд Трамп поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России.

Между тем правитель Кремля сказал, что просмотрел открытое письмо Зеленского и "не видит смысла в проведении встречи".