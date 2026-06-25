Трамп похвалил действия Зеленского в войне РФ против Украины.

Констатировав, что в войне России против Украины с обеих сторон гибнет много людей, президент США выразил мнение, что дела у Зеленского "идут довольно неплохо".

Президент США Дональд Трамп с похвалой отозвался о действиях президента Украины Владимира Зеленского в войне России против Украины. "По крайней мере, он держится, - сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме в среду, 24 июня, на пресс-конференции с участием генсека НАТО Марка Рютте. - С обеих сторон гибнет много людей, но я думаю, что у него все идет довольно неплохо", пишет dw.com

Так Трамп ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США, что "Зеленский сейчас побеждает".

В прошлом Трамп неоднократно критиковал Зеленского, обвиняя его, в том числе, в блокировании усилий по мирному разрешению конфликта, напоминает агентство AFP.

Трамп раскритиковал Германию и страны Европы

В ходе той же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что разочарован Германией и другими странами Европы из-за их курса по отношению к войне США и Израиля против Ирана.

По словам президента США, Вашингтон просил правительство ФРГ "подарить ему хотя бы небольшой поцелуй", однако получил отказ. При этом глава Белого дома не назвал имени канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Между тем США вкладывают "сотни миллионов долларов" в размещение своего военного контингента в Германии и других европейских странах, посетовал Трамп.