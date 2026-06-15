Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева.

Стороны обсудили российские удары по Киево-Печерской лавре и возможные форматы будущих личных встреч, сообщает novyny.live

О переговорах с Патриархом Варфоломеем Зеленский сообщил во время своего официального визита. Зеленский подчеркнул благодарность за поддержку и четкую моральную позицию Вселенского Патриарха.

По его словам, во время беседы обсуждались также возможные форматы дальнейших личных встреч.

Особое внимание стороны уделили российским ударам дронами по Киево-Печерской лавре. Зеленский подчеркнул, что речь идет о святыне, которая имеет значение не только для Украины, но и для всего православного мира.