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novyny
15 Июня 2026, 21:05
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Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева во время поездки на саммит G7.

Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева.
Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева.

Стороны обсудили российские удары по Киево-Печерской лавре и возможные форматы будущих личных встреч, сообщает novyny.live

О переговорах с Патриархом Варфоломеем Зеленский сообщил во время своего официального визита. Зеленский подчеркнул благодарность за поддержку и четкую моральную позицию Вселенского Патриарха.

По его словам, во время беседы обсуждались также возможные форматы дальнейших личных встреч.

Особое внимание стороны уделили российским ударам дронами по Киево-Печерской лавре. Зеленский подчеркнул, что речь идет о святыне, которая имеет значение не только для Украины, но и для всего православного мира.

Источник
novyny
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