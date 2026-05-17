Зеленский об атаке на Москву: Вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны.

Атака дронов на Москву и область 17 мая - это вполне справедливые ответы Украины на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу.

"Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины - более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе - самая большая. Но преодолеваем", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, в ночь на 17 мая дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы.

В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие объекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.