theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
17 Мая 2026, 17:45
10 842
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский об атаке на Москву: Вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны

Украинские дроны преодолели более 500 км.

Зеленский об атаке на Москву: Вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны.
Зеленский об атаке на Москву: Вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны.

Атака дронов на Москву и область 17 мая - это вполне справедливые ответы Украины на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу.

"Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины - более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе - самая большая. Но преодолеваем", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, в ночь на 17 мая дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы.

В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие объекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте