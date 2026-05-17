Зеленский: Россия не смогла бы производить ракеты без западных деталей.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Зеленский отметил, что Украина продолжает активно работать на санкционном направлении. И ключевая задача заключается в том, чтобы обрывать все каналы поставки в Россию компонентов для производства дронов и ракет.

"В ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, которые были произведены в этом году. Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян бы просто не получилось сделать эти ракеты. Так же и с большинством других средств поражения, которые используют эти производители для ударов по нашим городам, по обычным домам украинцев", - сказал президент Украины.

Он добавил, что связи России с миром, которые работают на войну - это прямая угроза жизни. Причем не только в Украине, потому что если "российская машина войны" выстоит, тогда следующие удары РФ могут были и против Европы и других соседей страны-агрессора в более отдаленных регионах. Кроме того, враг уже показал себя в Сирии и африканских странах.

"Сейчас россияне во многом скованы здесь нашей обороной, но что будет дальше? Куда дальше россияне пойдут? Нужна решимость, чтобы толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира. Санкции, все другие формы давления - лучший инструмент для этого", - резюмировал Зеленский.