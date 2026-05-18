meduza.io
18 Мая 2026, 09:50
11 799
За Ермака внесен залог 3,2 млн долларов: он сможет выйти из СИЗО

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может покинуть СИЗО. За него внесен залог в 140 миллионов гривен.

Ермака поместили в следственный изолятор в четверг, 14 мая. Суд установил ему сумму залога в 140 миллионов гривен. Бывший глава офиса президента Украины заявил, что таких денег у него нет, но его адвокаты попытаются их собрать, сообщает meduza.io

К вечеру пятницы, 15 мая, всю сумму залога собрать не удалось. В связи с этим Ермак провел в СИЗО выходные — Высший антикоррупционный суд Украины, который должен принять решение о его выходе под залог, в субботу и воскресенье не работал.

Андрей Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации 460 миллионов гривен (10 миллионов долларов) на строительстве под Киевом элитного комплекса «Династия». Вину он не признает.

Источник
meduza.io logomeduza
