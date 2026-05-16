Зеленский: Наши дальнобойные удары по России еще продолжаются.

"Наши дальнобойные операции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео показаны далеко не все наши результаты", - отметил Зеленский, передает pravda.com.ua

Пострадали самолет-амфибия Бе-200, вертолета Ка-27, сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многого другого".

Зеленский напомнил, что снаряды также попадали в нефтяные объекты и корабли на расстоянии почти 1000 километров от фронта.

"Это вполне справедливые ответы на то, что делают россияне. Будем наращивать масштабы и количество применяемых санкций", - добавил он.