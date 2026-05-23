Зеленский: С начала года ВСУ освободили 590 кв. км.

Позиции ВСУ на фронте за последнее время заметно усилились, а с начала года Силам обороны удалось освободить около 590 квадратных километров территории. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Владимира Зеленского, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

Президент Украины отметил, что тенденция развития ситуации не соответствует интересам российской стороны. По его словам, Украина продолжает наращивать показатели, в том числе по уничтожению личного состава противника.

Зеленский заявил, что совокупность военных результатов и санкций различных форматов постепенно подталкивает Россию к выбору между продолжением войны и дипломатическим процессом.

Он подчеркнул, что именно сейчас усилия Украины и партнеров направлены на активизацию дипломатического направления.

Президент Украины сообщил, что украинская разведка располагает информацией о военных и политических планах России в отношении Украины.

Эти данные, по его словам, были переданы международным партнерам.

Также Зеленский отметил, что ожидается обратная связь от американской стороны относительно возможных форматов и графика будущих переговоров.