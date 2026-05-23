23 Мая 2026, 10:00
Зеленский: С начала года ВСУ освободили 590 кв. км

Украинские позиции на данный момент стали более устойчивыми и сильными, чем в предыдущие годы, отметил Владимир Зеленский.

Позиции ВСУ на фронте за последнее время заметно усилились, а с начала года Силам обороны удалось освободить около 590 квадратных километров территории. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Владимира Зеленского, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

Он подчеркнул, что с начала года под контроль Украины было возвращено около 590 квадратных километров территории.

Президент Украины отметил, что тенденция развития ситуации не соответствует интересам российской стороны. По его словам, Украина продолжает наращивать показатели, в том числе по уничтожению личного состава противника.

Зеленский заявил, что совокупность военных результатов и санкций различных форматов постепенно подталкивает Россию к выбору между продолжением войны и дипломатическим процессом.

Он подчеркнул, что именно сейчас усилия Украины и партнеров направлены на активизацию дипломатического направления.

Президент Украины сообщил, что украинская разведка располагает информацией о военных и политических планах России в отношении Украины.

Эти данные, по его словам, были переданы международным партнерам.

Также Зеленский отметил, что ожидается обратная связь от американской стороны относительно возможных форматов и графика будущих переговоров.

Источник
