20 Мая 2026, 21:00
Зеленский: У России есть пять сценариев расширения войны через север Украины

На каждый возможный вариант действий РФ готовятся ответные меры, если россияне действительно осмелятся расширить свою агрессию, заявил Зеленский.

Украинские силы будут увеличены на Черниговско-Киевском направлении. Министерство иностранных дел подготовит меры дипломатического воздействия на Беларусь, чтобы ее не использовали для расширения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает unian.net

"Подробно проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно осмелятся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены", – отметил он.

По словам президента Украины, также пересматриваются возможности внешней активности. В частности, он поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны.

Зеленский подчеркнул, что есть задачи и для украинских разведывательных служб.

"Что касается российских направлений. Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии. Взяли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российских политических решений другого формата, в частности таких, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы", – отметил он.

