Зеленский: У России есть пять сценариев расширения войны через север Украины.

Украинские силы будут увеличены на Черниговско-Киевском направлении. Министерство иностранных дел подготовит меры дипломатического воздействия на Беларусь, чтобы ее не использовали для расширения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает unian.net

"Подробно проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно осмелятся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены", – отметил он.

По словам президента Украины, также пересматриваются возможности внешней активности. В частности, он поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны.

Зеленский подчеркнул, что есть задачи и для украинских разведывательных служб.

"Что касается российских направлений. Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии. Взяли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российских политических решений другого формата, в частности таких, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы", – отметил он.