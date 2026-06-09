Зеленский предложил передать деньги Абрамовича от продажи "Челси" на ПВО для Украины.

По мнению Зеленского, эти средства могли бы помочь в финансировании противоракетных систем для отражения российских ракет, которые РФ запускает в частности по украинской энергетике, пишет focus.ua со ссылкой на theguardian.com

После официальной встречи в Лондоне президент дал интервью изданию. В ходе него он раскрыл, что обращался к Стармеру с идеей часть средств, полученных от продажи "Челси", направить на закупку антибаллистического вооружения по программе PURL.

"Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь, и это справедливо между нами. Поэтому Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?", — сказал Владимир Зеленский.

Он также пошутил о том, что когда Абрамович приезжал на встречу с ним в Киев, то этих средств с собой не прихватил.

"Он не привез эти деньги. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги", — вспомнил Зеленский.

Издание пишет, что чиновники готовятся к возможному судебному разбирательству, поскольку российский миллиардер не перечислил средства в установленный срок на фоне споров относительно того, как эти средства в конце концов будут использованы.

В ответ на предложение главы Украины Стармер заверил Зеленского, что делает все возможное. Однако ситуация по противоракетным системам сейчас достаточно сложная.

"Премьер-министр сказал мне, что делает все возможное, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают этот вопрос, и, конечно, это сложный момент. Нам нужна большая безопасность, и мы пытаемся через программу Purl приобрести противоракетные ракеты у США", — рассказал Зеленский журналистам.