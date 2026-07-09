Запуск Киевом производства ракет для Patriot займет годы.

Обещание президента США Трампа о производстве ракет для Patriot в Украине невозможно реализовать быстро из-за сложности технологий, жесткого контроля США и перегруженности логистических цепочек, считает Bloomberg.

По оценке Bloomberg, обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производство ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot невозможно реализовать в короткие сроки. Организовать их выпуск в Украине, особенно в больших масштабах, станет крайне сложной задачей на годы из-за технической сложности самих ракет и жесткого контроля США в отношении соответствующих технологий, пишет агентство в среду, 8 июля, передает dw.com

Степень этой сложности зависит от того, какой именно тип ракет планируется выпускать на новой линии. Модификация PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за одну ракету, способная перехватывать баллистические ракеты и являющаяся одним из самых совершенных средств ПВО в мире, производится лишь в двух странах - США и Японии, уточняет далее Bloomberg.

Эксперт Bloomberg: На производство уходят годы

По словам ведущего эксперта по вопросам обороны Bloomberg Economics Бекки Вассер, на производство ракеты Patriot уходят годы, а это значит, что наладить их выпуск в Украине в столь короткие сроки, которые необходимы этой стране, не удастся. "К тому же, опыт быстрого производства беспилотников и ракет, имеющийся у Украины, может оказаться неприменимым к выпуску Patriot из-за жесткого контроля США над соответствующими технологиями", - считает она.

Кроме того, уже перегружены цепочки поставок для текущего производства, а открытие новой линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала. Это также увеличит время реализации проекта, указывает агентство.

В Bloomberg также отмечают, что любой новый завод по производству вооружений на территории Украины станет приоритетной целью для российских атак. В связи с этим некоторые эксперты предполагают, что Украине следует построить завод по производству ракет для Patriot в более безопасном месте, например, в Польше.

Трамп пообещал предоставить Киеву лицензию для выпуска ракет для Patriot

Ранее в тот же день Трамп в ходе встречи с со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США планируют предоставить Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. "Одна из тем, о которых мы, вероятно, будем сегодня говорить , - то, что мы предоставим им право производить (ракеты. - Ред.) Patriot, - сказал Трамп. - Мы покажем им, как это делается".

В последние дни и Владимир Зеленский, и другие представители украинского руководства, в частности официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заявляли о катастрофической нехватке у Украины ракет-перехватчиков для систем Patriot. Так, по словам Игната, из-за этого в ходе массированной российской атаки в ночь на 6 июля ВСУ не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных Россией баллистических ракет.