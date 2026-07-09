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dw.com logodw
9 Июля 2026, 11:59
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Запуск Киевом производства ракет для Patriot займет годы

Обещание президента США Трампа о производстве ракет для Patriot в Украине невозможно реализовать быстро из-за сложности технологий, жесткого контроля США и перегруженности логистических цепочек, считает Bloomberg.

Запуск Киевом производства ракет для Patriot займет годы.
Запуск Киевом производства ракет для Patriot займет годы.

По оценке Bloomberg, обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производство ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot невозможно реализовать в короткие сроки. Организовать их выпуск в Украине, особенно в больших масштабах, станет крайне сложной задачей на годы из-за технической сложности самих ракет и жесткого контроля США в отношении соответствующих технологий, пишет агентство в среду, 8 июля, передает dw.com

Степень этой сложности зависит от того, какой именно тип ракет планируется выпускать на новой линии. Модификация PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за одну ракету, способная перехватывать баллистические ракеты и являющаяся одним из самых совершенных средств ПВО в мире, производится лишь в двух странах - США и Японии, уточняет далее Bloomberg.

Эксперт Bloomberg: На производство уходят годы

По словам ведущего эксперта по вопросам обороны Bloomberg Economics Бекки Вассер, на производство ракеты Patriot уходят годы, а это значит, что наладить их выпуск в Украине в столь короткие сроки, которые необходимы этой стране, не удастся. "К тому же, опыт быстрого производства беспилотников и ракет, имеющийся у Украины, может оказаться неприменимым к выпуску Patriot из-за жесткого контроля США над соответствующими технологиями", - считает она.

Кроме того, уже перегружены цепочки поставок для текущего производства, а открытие новой линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала. Это также увеличит время реализации проекта, указывает агентство.

В Bloomberg также отмечают, что любой новый завод по производству вооружений на территории Украины станет приоритетной целью для российских атак. В связи с этим некоторые эксперты предполагают, что Украине следует построить завод по производству ракет для Patriot в более безопасном месте, например, в Польше.

Трамп пообещал предоставить Киеву лицензию для выпуска ракет для Patriot

Ранее в тот же день Трамп в ходе встречи с со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США планируют предоставить Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. "Одна из тем, о которых мы, вероятно, будем сегодня говорить , - то, что мы предоставим им право производить (ракеты. - Ред.) Patriot, - сказал Трамп. - Мы покажем им, как это делается".

В последние дни и Владимир Зеленский, и другие представители украинского руководства, в частности официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заявляли о катастрофической нехватке у Украины ракет-перехватчиков для систем Patriot. Так, по словам Игната, из-за этого в ходе массированной российской атаки в ночь на 6 июля ВСУ не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных Россией баллистических ракет.

Источник
dw.com logodw
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