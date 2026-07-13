ЕС выделит Молдове крупнейший в истории пакет помощи для укрепления ПВО.

Евросоюз предоставит Кишиневу 100 млн евро на усиление противовоздушной обороны.

Республика Молдова получит от Европейского союза 100 млн евро на укрепление системы противовоздушной обороны. Это станет крупнейшим пакетом европейской военной помощи, когда-либо предоставленным стране. Об этом сообщили два источника изданию Kyiv Independent, передает digi24.ro

Финансирование будет выделено через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF). Средства планируется направить на закупку современных систем ПВО и другого оборудования, необходимого для защиты воздушного пространства страны.

По данным источников, решение принято на фоне усиливающихся угроз безопасности в регионе и регулярных российских ракетных атак на Украину, которые показали нехватку средств противовоздушной обороны не только у Киева, но и в других европейских странах.

За последние годы Молдова уже получила от ЕС несколько пакетов военной помощи, включавших оборудование, транспортные средства, средства связи и радиолокационные системы. Новый пакет станет самым масштабным за всю историю сотрудничества в сфере обороны.