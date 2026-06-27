Южная Корея засекла около 10 самолетов России и Китая в зоне ПВО.

Военные самолеты России и Китая ненадолго входили в зону идентификации ПВО Южной Кореи. Сеул распорядился поднять в небо истребители. Нарушений воздушного пространства Республики Корея не выявлено.

Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как в зону идентификации ПВО страны (KADIZ) на некоторое время вошли около 10 военных самолетов Китая и России. Об этом агентство Yonhap сообщает в субботу, 27 июня, со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов. Решение Сеула было обусловлено стремлением подготовиться к каким-либо непредвиденным обстоятельствам, передает dw.com

Военные самолеты КНР и РФ не нарушали воздушное пространство Республики Корея, подчеркнули в объединенном комитете начальников штабов. Зона идентификации ПВО обозначена с целью обязать иностранные самолеты идентифицировать себя и тем самым предотвращать случайные столкновения, поясняет Yonhap.

Представитель южнокорейских военных допустил, что самолеты попали в зону идентификации ПВО во время совместных воздушных маневров Китая и России. Власти РФ и КНР на момент публикации материала не комментировали инцидент.

Ранее Сеул выражал протест Пекину и Москве из-за военных самолетов

Это не первое происшествие такого рода. Так, в декабре 2025 года вход девяти китайских и российских военных самолетов в зону KADIZ вызвал резкую критику со стороны Южной Кореи и Японии, отмечает агентство AFP. Министерство обороны Республики Корея выразило протест Пекину и Москве, а в Токио заявили о "серьезной обеспокоенности" случившимся. В КНР и РФ в ответ объяснили, что полеты являлись частью совместного патрулирования западной части Тихого океана.