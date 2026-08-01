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bbc.com logobbc
1 Августа 2026, 17:30
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Рубио анонсировал возобновление переговоров между Украиной и Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны.

Рубио анонсировал возобновление переговоров между Украиной и Россией.
Рубио анонсировал возобновление переговоров между Украиной и Россией.

«В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определённых усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне», — сказал Рубио, пишет bbc.com

Однако успех этого процесса не гарантирован, сказал он. «Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие „красные линии“, и пока нам не удастся немного сблизить эти „красные линии“, мы не достигнем желаемого результата», — заявил госсекретарь США.

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Источник
bbc.com logobbc
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