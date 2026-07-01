Зеленский: Если бы Ельцин знал, что РФ будет импортировать топливо, то выбрал бы другого преемника.

Президент Украины Зеленский заявил, что Украина уже помешала России, вынудив её искать импорт топлива из-за ударов по НПЗ.

Он предположил, что первый российский президент Борис Ельцин выбрал бы другого преемника, зная о нынешнем топливном кризисе, пишет unn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще несколько лет назад было трудно представить ситуацию, при которой Россия, десятилетиями строившая свою экономику на экспорте энергоносителей, будет вынуждена искать возможности для импорта топлива. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Украины также иронично вспомнил первого президента России Бориса Ельцина, который возглавлял страну в 1991–1999 годах и в конце своего президентского срока назвал своим преемником Владимира Путина. По словам Зеленского, нынешняя ситуация с топливным кризисом в РФ вряд ли соответствовала бы ожиданиям тогдашнего российского руководства.

Зеленский подчеркнул, что нынешняя ситуация является следствием ударов Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

"Вопрос о том, может ли Украина дипломатическими или иными усилиями помешать поставкам топлива в Россию из нейтральных стран, звучит как исторический анекдот. Такая страна, как Россия, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможность закупки импорта топлива. Поэтому помешала ли Украина? Украина уже помешала, мы уже это сделали", - сказал Зеленский.

Президент Украины также предположил, что Ельцин вряд ли поддержал бы свой выбор преемника, если бы мог увидеть нынешнюю ситуацию.

"Я думаю, если бы Ельцин знал, что через 20 с лишним лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама глупо решила развязать войну, он выбрал бы другого преемника", - заявил Зеленский.