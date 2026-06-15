Зеленский полетит на саммит G7 снова из Кишинева вместо Польши.

Информация о запланированном рейсе доступна на авиаресурсе Airnavradar, передает eurointegration.com.ua

Согласно информации о запланированных рейсах, самолет, которым президент Владимир Зеленский и вся украинская делегация направится на саммит G7, вылетит вечером 15 июня из Кишинева в швейцарскую Женеву.

Женева логистически является ближайшим крупным аэропортом к французскому городку Эвьян на Женевском озере, где пройдет саммит "семерки".

Это уже второй случай за последнее время, когда президент Украины отправляется из аэропорта Кишинева. Три года базовым аэропортом неизменно был польский Жешув, а также украинский борт нередко находился между вылетами в Кракове, где лучшая техническая база.