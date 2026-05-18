Зеленский: Россия пытается скрыть от мира реальные потери нефтяного сектора.

По его словам, Россия пытается скрыть эту оценку как от мира, так и от внутренней российской аудитории. В частности, первым весомым фактором является сокращение числа действующих нефтяных скважин, передает unian.net

"Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах", – сказал Зеленский.

Второй индикатор, по его словам, – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% за несколько месяцев 2026 года.

"Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий", – отметил Зеленский.

Он также сообщил о проблемах РФ в банковской сфере. Зеленский отметил, что 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить. И еще 8 банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов.