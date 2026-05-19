rbc.ua
19 Мая 2026, 16:24
6 845
Зеленский: Украина и Венгрия могут перезапустить отношения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальных шансах наладить отношения с Венгрией. МИД двух стран уже готовится к двусторонним консультациям.

Зеленский рассказал, что вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой обновили внешнеполитические приоритеты на май-июнь, пишет rbc.ua

"На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений", - написал президент.

По его словам, Андрей Сибига и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией.

Отдельно обсуждали работу с европейскими институтами по открытию переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз.

"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский упомянул и об отдельных задачах по переговорам об окончании российской войны и возможной роли Европы в этом процессе.

"Пока эти задачи непубличные", - уточнил он, добавив, что Украина рассчитывает на сильную позицию Европы и прилагает усилия, чтобы общеевропейские интересы учитывались наравне с украинскими.

Источник
rbc.ua
