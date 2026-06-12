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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июня 2026, 22:07
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Зеленский подписал закон, исключающий русский из-под защиты конвенцией Совета Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, защищаемых Украиной в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Зеленский подписал закон, исключающий русский из-под защиты конвенцией Совета Европы.
Зеленский подписал закон, исключающий русский из-под защиты конвенцией Совета Европы.

Об этом объявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает  eurointegration.com.ua

12 июня Стефанчук заявил, что Зеленский подписал закон №4699-IX.

"Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ", – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что Украина уважает языковое и культурное многообразие, но должна была устранить возможность для продолжения российского имперского влияния.

"Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", – отметил Стефанчук.

Закон ожидал президентской подписи более полугода – Рада приняла его в начале декабря 2025 года, чему также предшествовал длительный процесс. В законе идет речь об уточнении перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков и исключении из ратификационного закона русского и несуществующего молдавского языка.

Европейская хартия региональных или миноритарных языков была создана ради поддержки языков под угрозой или исчезающих языков, на которых говорит небольшое количество людей.

Государства, которые присоединялись к Хартии, должны были самостоятельно определить перечень таких языков.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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