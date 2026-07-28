Мунсоветник ПСРМ: Я молдаванин, а румыны пусть едут в Румынию и там разговаривают.

Советник от Партии социалистов (ПСРМ) Динарий Кожокару на вчерашнем заседании муниципального совета Кишинева заявил, что говорит на «молдавском языке».

Во время обсуждения проекта об утверждении соглашения о сотрудничестве между примэрией Кишинева и общественной организацией «Муниципальный спортивный клуб Кишинева» Динарий Кожокару сначала выступал на русском языке, но затем сказал: «Перейду на молдавский», цитирует unimedia.info

После замечания из зала, что язык является румынским, он ответил:

«Я молдаванин, а те, кто румыны, пусть едут в Румынию и там разговаривают. Молдаване говорят у себя дома».

После этого в дискуссию вмешался председатель заседания Михаил Онофрей.

«Господин Динарий, коллеги, пожалуйста, давайте не будем превращать заседание в базар», — сказал он.