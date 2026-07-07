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7 Июля 2026, 19:10
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Кортеж Зеленского становится все более заметным на дорогах Молдовы

В Кишиневе вновь заметили кортеж, который, предположительно, сопровождает президента Украины Владимира Зеленского.

Кортеж Зеленского становится все более заметным на дорогах Молдовы.
Кортеж Зеленского становится все более заметным на дорогах Молдовы.

Во вторник колонна автомобилей проследовала через весь город в направлении Международного аэропорта Кишинева.

Из-за проезда кортежа на отдельных улицах столицы временно ограничивали движение транспорта, что привело к образованию заторов. Кроме того, на некоторых участках национальных трасс сотрудники полиции требовали от водителей прижиматься к обочине, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд колонны.

Кортеж украинского президента состоит из черных бронированных Chevrolet Suburban, автомобилей сопровождения, полицейских машин, автомобиля спасательной службы и машины скорой медицинской помощи.

Молдавские водители уже не в первый раз видят предполагаемый кортеж Зеленского на дорогах страны.

Официального подтверждения того, что в одном из автомобилей находился Владимир Зеленский, нет. Вместе с тем в этот день президент Украины прибыл в Анкару, где сегодня принимает участие в саммите НАТО.

По имеющейся информации, президент Украины Владимир Зеленский использует Международный аэропорт Кишинева в качестве логистического узла для международных визитов вместо Польши. Смену маршрута связывают с дипломатическими разногласиями с Варшавой.

Недавно Зеленский записал обращение к Путину из Международного аэропорта Кишинева. 


Источник
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