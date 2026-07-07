Кортеж Зеленского становится все более заметным на дорогах Молдовы.

Во вторник колонна автомобилей проследовала через весь город в направлении Международного аэропорта Кишинева.

Из-за проезда кортежа на отдельных улицах столицы временно ограничивали движение транспорта, что привело к образованию заторов. Кроме того, на некоторых участках национальных трасс сотрудники полиции требовали от водителей прижиматься к обочине, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд колонны.

Кортеж украинского президента состоит из черных бронированных Chevrolet Suburban, автомобилей сопровождения, полицейских машин, автомобиля спасательной службы и машины скорой медицинской помощи.

Молдавские водители уже не в первый раз видят предполагаемый кортеж Зеленского на дорогах страны.

Официального подтверждения того, что в одном из автомобилей находился Владимир Зеленский, нет. Вместе с тем в этот день президент Украины прибыл в Анкару, где сегодня принимает участие в саммите НАТО.

По имеющейся информации, президент Украины Владимир Зеленский использует Международный аэропорт Кишинева в качестве логистического узла для международных визитов вместо Польши. Смену маршрута связывают с дипломатическими разногласиями с Варшавой.

Недавно Зеленский записал обращение к Путину из Международного аэропорта Кишинева.