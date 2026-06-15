theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июня 2026, 20:58
8 169
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский отправился на саммит G7 снова из Кишинева вместо Польши

Президент Украины Владимир Зеленский полетит на саммит "Группы семи" из Молдовы, что будет уже второй сменой аэропорта вылета для его международных визитов за последнее время.

Зеленский полетит на саммит G7 снова из Кишинева вместо Польши.
Зеленский полетит на саммит G7 снова из Кишинева вместо Польши.

Информация о запланированном рейсе доступна на авиаресурсе Airnavradar, передает eurointegration.com.ua

Согласно информации о запланированных рейсах, самолет, которым президент Владимир Зеленский и вся украинская делегация направится на саммит G7, вылетит вечером 15 июня из Кишинева в швейцарскую Женеву.

Зеленский отправился на саммит G7 снова из Кишинева вместо Польши

Женева логистически является ближайшим крупным аэропортом к французскому городку Эвьян на Женевском озере, где пройдет саммит "семерки".

Это уже второй случай за последнее время, когда президент Украины отправляется из аэропорта Кишинева. Три года базовым аэропортом неизменно был польский Жешув, а также украинский борт нередко находился между вылетами в Кракове, где лучшая техническая база.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте