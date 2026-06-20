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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Июня 2026, 09:12
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Зеленский отправил Навроцкому орден Белого Орла по почте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу отправил орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который накануне решил лишить этой награды украинского лидера.

Зеленский отправил Навроцкому орден Белого Орла по почте.
Зеленский отправил Навроцкому орден Белого Орла по почте.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, пишет eurointegration.com.ua

Президент опубликовал фото из отделения "Новой почты", на котором видно, что награду отправили по адресу канцелярии президента Польши. В качестве получателя указан Кароль Навроцкий.

По словам Зеленского, накануне президент Польши отметил, что орден Белого Орла не является обычной наградой.

"Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества. Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", – написал Зеленский.

Украина, добавил он, благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которое играет значительную роль "в борьбе за нашу и вашу независимость от России".

"Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности как для украинцев, так и для каждого соседнего государства. Украина продолжит защищаться в этой войне, развязанной Россией, и мы обязательно добьемся достойного мира. Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые будут и впредь с нами на пути защиты свободы и которые будут вместе с Украиной гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности", – отметил украинский президент.

По его словам, Украина и впредь будет открыта для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого двух народов и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам XX века.

"И украинцы делают все, что в наших силах, чтобы в этом веке не допустить поражения Европы. Я горжусь нашими людьми и каждым украинским воином – миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают беспрекословного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии. Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", – отметил Зеленский.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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