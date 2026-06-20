Зеленский отправил Навроцкому орден Белого Орла по почте.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу отправил орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который накануне решил лишить этой награды украинского лидера.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, пишет eurointegration.com.ua

Президент опубликовал фото из отделения "Новой почты", на котором видно, что награду отправили по адресу канцелярии президента Польши. В качестве получателя указан Кароль Навроцкий.

По словам Зеленского, накануне президент Польши отметил, что орден Белого Орла не является обычной наградой.

"Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества. Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", – написал Зеленский.

Украина, добавил он, благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которое играет значительную роль "в борьбе за нашу и вашу независимость от России".

"Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности как для украинцев, так и для каждого соседнего государства. Украина продолжит защищаться в этой войне, развязанной Россией, и мы обязательно добьемся достойного мира. Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые будут и впредь с нами на пути защиты свободы и которые будут вместе с Украиной гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности", – отметил украинский президент.

По его словам, Украина и впредь будет открыта для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого двух народов и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам XX века.

"И украинцы делают все, что в наших силах, чтобы в этом веке не допустить поражения Европы. Я горжусь нашими людьми и каждым украинским воином – миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают беспрекословного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии. Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", – отметил Зеленский.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".