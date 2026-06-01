Средневековая крепость в Румынии оказалась ключом к истории Тевтонского ордена.

Фельдиоара десятилетиями оставалась предметом дискуссий. С момента первых раскопок в 1991 году археологи пытались определить, связана ли крепость с Тевтонскими рыцарями или ее история уходит гораздо глубже — вплоть до более ранних поселений, включая неолитические слои, передает springer.com

Проблема заключалась в отсутствии точной хронологии. Строительные этапы накладывались друг на друга, а письменные источники оставляли слишком широкое поле для интерпретаций.

Новые методы датировки

Ключевым шагом стало исследование строительных растворов. Команда румынских специалистов проанализировала 13 образцов известкового связующего из древнейших участков стен, применив радиоуглеродный метод и современные химические техники.

Результаты позволили уточнить возраст ранних каменных конструкций. По выводам авторов, они относятся к началу XIII века — периоду, когда Тевтонский орден действовал в Восточных Карпатах.

Исторический контекст присутствия ордена

В 1211 году король Венгрии пригласил Тевтонский орден в регион для защиты границ от куманских племён. Рыцари получили право закрепиться на территории, однако их деятельность быстро вышла за рамки первоначального соглашения.

Источники описывают период напряженного сосуществования. Орден начал возводить укрепления и расширять контроль, что в итоге вызвало конфликт с венгерской короной и последующее изгнание спустя около 14 лет.

Именно в это время, как считают исследователи, формировалась сеть укреплений, к которой могла относиться и Фельдиоара.

Археологическая структура крепости

Раскопки показали сложную планировку объекта. У крепости выделяются два укрепленных ядра: военный форпост на возвышенности и защищенное поселение с приходской церковью. Такая организация соответствует моделям орденских укреплений того периода.

Высота стен достигала примерно 20 метров, а оборонительная система включала четыре башни и укрепленные ворота.

Что удалось подтвердить

Исследование не просто уточнило датировку. Оно впервые дало физические подтверждения того, что ранние каменные фундаменты действительно совпадают по времени с присутствием Тевтонского ордена в регионе. При этом более ранние этапы использования территории также подтверждены, включая следы более древних поселений, что указывает на многослойную историю объекта.

Фельдиоара по-прежнему не сводится к одной исторической версии. Однако новые данные смещают баланс в сторону версии о ее связи с Тевтонским орденом. Как отмечают авторы исследования, теперь у науки появились «холодные, проверяемые факты», позволяющие точнее реконструировать короткий, но значимый период присутствия рыцарей в Восточной Европе.