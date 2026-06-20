Буданов возвращает свою награду от Польши после решения Навроцкого.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что вернет врученную ему польскую награду на фоне решения президента страны Кароля Навроцкого лишить президента Украины ордена Белого Орла.

Как сообщает eurointegration.com.ua, об этом он заявил в своих соцсетях.

Буданов назвал решение президента Польши о лишении Зеленского ордена "недружественным актом" в отношении украинского народа и "подарком для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран".

"Наши народы имеют давние взаимоотношения и разные страницы истории – как героические, так и трагические. Однако это должно быть поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как учить его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство", – заявил Буданов.

Он акцентировал, что такой жест президента Навроцкого не выглядит справедливым в ситуации, когда эту награду не забрали у итальянского диктатора Бенито Муссолини.

"Несмотря на все, мы и дальше будем крепко стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако партнерства равноправного, основанного на принципах взаимоуважения. Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя самую дорогую цену. Но как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти", – отметил Буданов.

"Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году Президент Польши. Уверен, что украинское общество – и военные, и гражданские – испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг", – добавил он.

Ранее о таких решениях объявили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол в Польше Василий Боднар.

Напомним, вечером 19 июня Навроцкий принял решение о лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Премьер Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".