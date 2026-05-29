eurointegration
29 Мая 2026, 15:35
Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды Польши

Польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО "имени Героев УПА".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Навроцкий заявил в пятницу, его цитирует Onet.

5 апреля 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда в рамках визита Зеленского в Варшаву наградил его орденом Белого Орла – высшей наградой страны. Теперь Кароль Навроцкий хочет лишить украинского президента этой награды.

"8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – заявил Навроцкий.

Он добавил, что президент Украины, присвоив украинскому подразделению наименование в честь Героев УПА (Украинская повстанческая армия), "предоставил российской пропаганде отличный материал и немало пищи для размышлений".

"Я очень критически оцениваю это решение", – сказал Кароль Навроцкий.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска и учитывая образцовое выполнение подразделением возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.

Это решение вызвало возмущение МИД Польши. В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднар, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

