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unian.net logounian
10 Июня 2026, 14:28
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Зеленский об ударе ВСУ по заводу в Чебоксарах: Продолжаем применять "дальнобойные санкции"

Президент Украины также сообщил о нанесении удара по российскому НПЗ "Куйбышевский" в Самарской области.

Зеленский об ударе ВСУ по заводу в Чебоксарах: Продолжаем применять &#34;дальнобойные санкции&#34;.
Зеленский об ударе ВСУ по заводу в Чебоксарах: Продолжаем применять "дальнобойные санкции".

Этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию РФ компонентами для дронов и ракет. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает unian.net

Он заявил, что Украина продолжает применять "украинские дальнобойные санкции" против российских военных объектов и нефтяной отрасли.

По словам президента Украины, за прошедшую ночь также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области.

"Расстояние от линии фронта – более 900 километров", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что были поражены два объекта нефтяной инфраструктуры в Владимирской области на расстоянии 700 километров.

Несколько регионов России в ночь с 9 на 10 июня оказались под ударами украинских дронов и ракет, поражены важные цели.

Жители Самарской области сообщали о многочисленных взрывах, после чего над городом поднялся столб дыма. В результате атаки атакован и горит Куйбышевский НПЗ в Самаре – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов региона. Он производит более 30 видов нефтепродуктов и имеет мощность около 7 млн тонн в год. Это уже не первый удар по этому объекту.

Также утром 10 июня в Чебоксарах (Чувашская Республика) был атакован военный завод "ВНИИР-Прогресс", там вспыхнул пожар. На этом заводе изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники – от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Там также выпускают ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы – антенны "Комета", которые обеспечивают работу с GLONASS/GPS и имеют защиту от подавления сигнала. Такие модули используются в оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых шахедах.

Источник
unian.net logounian
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