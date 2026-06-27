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bbc.com logobbc
27 Июня 2026, 17:30
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Зеленский об ударе по Волгограду: Каждый оборонный объект России — это справедливая цель

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об ударе по Волгограду: Каждый оборонный объект России — это справедливая цель.
Зеленский об ударе по Волгограду: Каждый оборонный объект России — это справедливая цель.

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает bbc.com

По его словам, был атакован «большой промышленный комплекс», где производятся артиллерийские системы и специальная военная техника — в частности, «элементы пусковых ракетных установок». «Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода», — утверждает Зеленский.

Совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман писал в соцсети Х: «Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины». Компания Fire Point производит украинский ракеты «Фламинго».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении атаки «высокоскоростных воздушных целей», в результате которой «повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе».

В Краснооктябрьском районе находится научно-производственный центр «Титан-Баррикады» — согласно открытым данным, это предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на артиллерийской и ракетной технике.

Пострадали 10 человек, «повреждений жилых объектов не зафиксировано», сообщал губернатор.

Это вторая атака на оборонное предприятие за неделю. 22 июня Украина атаковала ракетами Воронеж, погибли шесть человек, Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу, который производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101.

«Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины — это справедливая цель», — заявил Зеленский. 

«География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы наконец достойный мир был», — добавил он.

Источник
bbc.com logobbc
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