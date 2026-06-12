Дроны сбили над 15 регионами России: возник пожар на нефтехимическом заводе «Тольяттикаучук».

Авторы каналов связали пожар с атакой украинских дронов в ночь на 12 июня. Российское издание Astra, которое тоже отслеживает атаки, со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Тольятти видели летавшие над домами беспилотники и слышали 12-14 взрывов, передает meduza.io

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что ночью регион атаковали украинские дроны. О последствиях атаки он не сообщил, отметив, что погибших и пострадавших нет. Мэр Тольятти Илья Сухих рассказал, что «в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения» на одном из промышленных объектов города. Он не уточнил, что это за объект.

«Тольяттикаучук» уже не в первый раз попадает под удар дронов. В начале апреле после атаки на заводе произошел пожар. Предприятие занимается производством синтетических каучуков для шин и резинотехнических изделий, а также присадок для автомобильных бензинов.

Всего в ночь на 12 июня, отчиталось Минобороны, над 15 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моры сбили 231 украинский беспилотник. В Нижнекамске в Татарстане один из беспилотников попал в многоэтажный дом. Четверых пострадавших доставили в больницы. Украинские телеграм-каналы сообщили о пожаре на НПЗ.

Украинские беспилотники все чаще атакуют регионы в глубоком тылу России. И целями становятся нефтеперерабатывающие заводы и другие предприятия отрасли. При этом география ударов расширяется — 10 июня воздушная тревога впервые была объявлена в Омской области.