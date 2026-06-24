Путин: Топливный кризис в России не повлияет на войну в Украине

Атаки украинских БПЛА на нефтяную инфраструтктуру России "не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте", заявил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал нехватку топлива в стране из-за ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре. По окончании совещания с членами правительства, которое он провел во вторник, 23 июня, в режиме видеоконференции, Путин заявил, что атаки не повлияют на ситуацию на фронте, где "российские войска освобождают одну территорию за другой", передает dw.com

В ходе совещания российский президент заслушал доклады зампредов правительства Александра Новака и Марата Хуснуллина. Новак назвал ситуацию с топливом на внутреннем рынке "непростой, но контролируемой", а сам дефицит - "периодически возникающими логистическими проблемами в отдельных регионах и на отдельных АЗС".

Борьба с дефицитом топлива в России

По словам вице-премьера, правительство "принимает все необходимые меры" для обеспечения потребителей. Так, власти уже "максимально" увеличили мощности российских НПЗ, перенесли плановые ремонты заводов и сократили сроки этих ремонтов. "Особое внимание" в вопросе поставок топлива уделяется аннексированным Крыму и Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду, сообщил Новак.

Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с "властями" Крыма подготовило меры господдержки предприятий туристической отрасли, пострадавших из-за участившихся атак дронов. Кроме того, разрабатываются дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения" между Россией и Крымом. Какие именно, он не уточнил.

Путин призвал минимизировать угрозы

Выслушав доклады, Путин завершил совещание речью, в которой сказал, что угрозы, "которые России пытается создать киевский режим", должны "сводиться к минимуму", в первую очередь министерством обороны РФ. По его словам, ВСУ стали чаще атаковать Россию беспилотниками, чтобы возобновить мирные переговоры "с сильных позиций".

Он призвал Минобороны, правительство и власти регионов "работать ритмично" в условиях угроз украинских ударов. Однако "такие выпады" Киева, по словам Путина, "не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте" и только стимулируют российских военных "выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна".