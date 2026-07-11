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meduza.io logomeduza
11 Июля 2026, 09:25
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Зеленский объявил о создании командования дальнобойных ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о создании в составе Вооруженных сил «специального командования дальнобойного влияния на Россию».

Зеленский объявил о создании командования дальнобойных ударов по России.
Зеленский объявил о создании командования дальнобойных ударов по России.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает meduza.io

«Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал», — заявил он. 

Кто будет руководителем командования, Зеленский не сообщил, отметив только, что он будет «максимально опытным». 

«Сегодня есть новые результаты наших дальнобойных санкций против России: бензиновый кризис в России углубляется, что вполне справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать эту войну. Мы дали предложения, как приблизить мир, имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы», — добавил Зеленский.

В последние недели в России обострился топливный кризис, вызванный ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам. ВСУ атаковали все крупнейшие НПЗ страны. 

Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что усиление украинских ударов по энергетической инфраструктуре России — это «эскалация, но эта эскалация может привести [войну] к завершению». 

По мнению президента РФ Владимира Путина, Украина своими ударами хочет нанести ущерб российской экономике и «создать нервозную обстановку в обществе».

Источник
meduza.io logomeduza
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