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rbc.ua logorbc
2 Августа 2026, 13:45
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Зеленский: ОАЭ помогут противостоять России в Черном море

Президент Украины отметил, что Киев помог весной Эмиратам противостоять Тегерану.

Зеленский: ОАЭ помогут противостоять России в Черном море.
Зеленский: ОАЭ помогут противостоять России в Черном море.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине усилить безопасность в Черном море на фоне обстрелов РФ по судам. Об этом глава государства рассказал после разговора с лидером Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины.

Зеленский напомнил, как весной Украина помогла странам Персидского залива в противостоянии Ирану, поэтому помощь ОАЭ в Черном море – прямопропорциональный шаг.

"В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в Заливе. Сейчас мы говорили, как Эмираты могут помочь нам в Европе, в Черноморском регионе. Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей", - заявил глава государства.

Еще Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна за участие ОАЭ в операциях по обмену пленными между РФ и Украиной и за внимание к гуманитарным аспектам войны.

Что касается помощи Украине, весной Киев поделился со странами Персидского залива, в частности, с ОАЭ опытом противостояния иранским "Шахедам", отправив своих инструкторов в регион.

Также Украина предоставила партнерам в заливе экспертизу защиты критической инфраструктуры и гражданских объектов, а наши специалисты работали в регионе, чтобы помочь с защитой жизни и усилением систем безопасности на фоне ударов Ирана.

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Источник
rbc.ua logorbc
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