Украина потопила российский контейнеровоз в Черном море.

Морские дроны ВСУ атаковали контейнеровоз «Янина», принадлежащей компании Fesco, которая входит в структуры «Росатома». Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Атака произошла в ночь на 1 августа в Черном море в 240 километрах от Новороссийска, передает meduza.io

В результате атаки судно затонуло, все 17 членов экипажа были спасены. «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию», — заявил Лихачев.

Позже удар подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В своем сообщении в соцсетях он назвал «Янину» «подсанкционным российским контейнеровозом».

«Агентство» отмечает, что само судно не значится в международных санкционных базах. При этом под санкциями ЕС и Великобритании находится компания Fesco.

Украина в последние недели усилила атаки на российские танкеры и торговые суда в Черном море. В Киеве настаивают, что это законные цели, так как они «обеспечивают военную логистику» и используются для транспортировки нефти в обход санкций.