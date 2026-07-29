theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
29 Июля 2026, 11:00
2 716
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский о том, стоит ли вопрос возвращения Крыма на повестке дня: Жаль, что нет

Журналисты спросили президента Украины Владимира Зеленского напрямую, является ли Крым темой возможных переговоров с Россией.

Зеленский о том, стоит ли вопрос возвращения Крыма на повестке дня: Жаль, что нет.
Зеленский о том, стоит ли вопрос возвращения Крыма на повестке дня: Жаль, что нет.

"Жаль, что нет. Или еще нет. Посмотрим. Самое важное между нами - это земля, которая очень важна. Это наша территория, это наша история. Это о наших домах", - сказал Зеленский в ответ на этот вопрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Fox News.

Зеленский в Вашингтоне

Напомним, президент Украины прибыл в США и провел встречу с президентом Дональдом Трампом. Лидеры обсудили лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине и мирный процесс.

В ближайшие недели в Киев могут приехать спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главная тема их визита - дипломатическое урегулирование войны России против Украины.

Санкции должны посадить Путина за стол переговоров

В ту же ночь Зеленский встретился с сенаторами США, и они поддержали процедурное решение по санкциям против России. Так называемый пакет "адских санкций" также называют законопроектом Грэмма.

Документ уже поддержали 86 сенаторов, 12 проголосовали против.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что санкции - это сигнал главе Кремля Владимиру Путину о проигрышной позиции России в войне.

Далее законопроект должен рассмотреть Палата представителей США, которая вернется из отпуска в сентябре.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте